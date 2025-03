Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 75,29 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 75,29 USD zu. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 75,53 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 417.760 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 12.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 54,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,96 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 11,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 9,94 Mrd. USD umsetzen können.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

