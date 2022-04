Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Donnerstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Uber 29,75 EUR

1,19% Charts

News

Analysen

Das Papier von Uber legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 29,88 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,04 EUR an. Bei 29,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.299 Uber-Aktien.

Am 30.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,79 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 14,92 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Am 09.02.2022 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 82,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.778,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 04.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 03.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,122 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Abo-Service 'One' in Berlin ein

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uber-Aktie schließt schwächer: Fahrer protestieren in Indien - Fahrgäste müssen schwitzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Uber

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com