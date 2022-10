Uber Aktie News: Uber am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Uber 27,56 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 27,47 EUR. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 27,47 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,19 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 USD.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,33 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.073,00 USD – ein Plus von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 3.929,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,645 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com