Uber mit neuem Dienst am Start: So teuer wird ein 8-Minuten-Flug in New York zum Flughafen

New York ist eine Stadt mit übermäßig viel Straßenverkehr. Eine gerade mal 30 Kilometer lange Strecke kann mit dem Auto mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Das möchte Uber seinen Kunden ab sofort ersparen. Über seinen neuen Dienst, Uber Elevate, sollen Kunden per Hubschrauber bald schnell und sicher befördert werden. Und das für einen ansehnlichen Preis.

Von Manhattan zum Kennedy International Airport - in acht Minuten

Jeden Tag verkehren Millionen Menschen zwischen Lower Manhattan und dem Kennedy International Airport - und jeden Tag müssen sie aufgrund des starken Verkehrs mit hohen Verzögerungen rechnen. Mit dem Uber Copter startet Uber am 9. Juli seinen Hubschrauber-Dienst, mit dem Kunden bald zunächst zwischen diesen beiden Standorten per Helikopter befördert werden sollen. Während die Strecke mit dem Auto mehr als zwei Stunden zu Stoßzeiten und zwischen 50 und 75 Minuten mit der U-Bahn in Anspruch nimmt, sollen Kunden mit dem Helikopter innerhalb von acht Minuten zu ihrem Ziel gelangen.

Und der Preis? Der werde sich zwischen 200 und 225 US-Dollar pro Person belaufen, wie Nikh Goel, Bereichsleiter Produktentwicklung, gegenüber der New York Times äußerte. Es werde ein dynamisches Preismodell geben, das größtenteils von der Nachfrage abhängt. Zudem steht der Dienst zunächst nur "Platin"- und "Diamant"-Kunden zur Verfügung, welche die höchsten Stufen des Kundenbindungsprogramms des Unternehmens, "Uber Rewards", darstellen.

Ubers Ziel: Die Luftfahrtbranche verstehen

"Das Hauptziel dieses Projekts ist es, die Abläufe von Luftfahrzeugen zu verstehen", verlautete Uber Elevate-Bereichsleiter, Eric Alison. "Unser Plan besteht darin, mehr Kunden für den Uber Copter zu gewinnen, und den Dienst auf weitere Städte auszuweiten", so Allison weiter, "aber wir möchten es richtig machen". Der Uber Copter wird zwischen einem Heliport in der Nähe der Staten Island Ferry und einem Hubschrauberplatz am Kennedy International Airport in der Nähe des Terminal 8 verkehren.

Fluggäste werden per Auto zuhause abgeholt und zum Heliport gefahren. Bei Landung werden sie erneut abgeholt und zu ihrem entsprechenden Terminal befördert. Zwischen Montag und Freitag kann der Dienst über die Uber-App on Demand oder bis zu fünf Tage im Voraus bestellt werden. Auf dem Hubschrauber, der für höchstens fünf Menschen Platz hat, bekommen Fluggäste vor Abheben ein 90-sekündiges Sicherheitsvideo gezeigt. Mitnehmen dürfen sie ein Handgepäck und ein aufzugebendes Gepäck mit höchstens rund neun Kilogramm.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com, Uber