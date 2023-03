UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS schiebt sich am Vormittag vor

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Um 09:07 Uhr wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 17,63 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 17,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,67 CHF. Bisher wurden heute 544.574 UBS-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,85 CHF) erklomm das Papier am 06.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,87 CHF fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,07 CHF je UBS-Aktie aus.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.029,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.732,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 2,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

Neue Finanzkrise in Sicht? US-Präsident Biden beruhigt die Gemüter

Charles Schwab-Aktie bricht ein: Milliardär Charles Schwab schmilzt durch SVB-Pleite Vermögen rasant zusammen

Nach Credit Suisse-Übernahme: Ex-CS- und UBS-Chef Grübel findet harte Worte für SNB, FINMA und ehemalige Manager

