BMW-Aktie dennoch mit Verlusten: BMW verzeichnet sattes Gewinnplus und hebt Dividende an - Neuer CFO

Wie BMW mitteilte, sollen nach 5,80 Euro je Stammaktie im Jahr zuvor nun 8,50 Euro je Anteil ausgeschüttet werden. Je Vorzugsaktie sollen es 8,52 nach 5,82 Euro sein. Analysten hatten nur 7,32 Euro je Stammaktie erwartet. "Die Dividende von 8,50 Euro für 2022 spiegelt unsere finanzielle Stärke wider - zumal wir diese parallel zu den notwendigen hohen Investitionen in die Transformation des Unternehmens ausschütten", so CFO Nicolas Peter laut Mitteilung.

Die eigenen Ziele 2022 hat der DAX-Konzern wie erwartet erreicht. Während der Umsatz um 28 Prozent auf 142,61 Milliarden Euro kletterte, stieg das EBIT trotz rückläufiger Absätze noch um 4,5 Prozent auf 14,0 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern kletterte sogar um die Hälfte auf 15,58 Milliarden Euro im Vorjahr, je Stammaktie waren es 27,31 nach 18,77 Euro im Vorjahr.

Gestützt hat besonders ein gutes Schlussquartal: In den drei Monaten kletterte der Umsatz um 39 Prozent auf 39,52 Milliarden Euro. Das EBIT zog den weiteren Angaben zufolge um 41 Prozent auf 3,50 Milliarden Euro an.

BMW tauscht Finanzchef aus - Mertl übernimmt von Peter

Der Autobauer BMW tauscht überraschend seinen Finanzchef aus. Walter Mertl (49) soll im Mai die Nachfolge vom derzeitigen Amtsinhaber Nicolas Peter (60) übernehmen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Peter verabschiede sich nach der Hauptversammlung am 11. Mai in den Ruhestand, hieß es von den Münchenern. Peter gehört seit 2017 dem Vorstand an und ist seit über drei Jahrzehnten im Konzern tätig. Mertl leitete in den vergangenen Jahren den Bereich Konzerncontrolling von BMW und ist seit 1998 im Unternehmen.

"Walter Mertl beweist seit mehr als zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Leitungsfunktionen des Finanz- und Vertriebsressorts der BMW Group seine hohe fachliche Expertise sowie Führungskompetenz", sagte Aufsichtsratschef Norbert Reithofer . "Nicolas Peter verdankt das Unternehmen große Fortschritte in der Transformation - bei gleichzeitigem Fokus auf seine langfristige Profitabilität."

BMW kommen nach Zahlen deutlich vom Hoch seit 2015 zurück

Die Aktien von BMW haben am Donnerstag nur kurz positiv auf den Dividendenvorschlag für 2022 reagiert. Nach Bewertung der Geschäftszahlen rutschten die Papiere der Münchner dann via XETRA zeitweise um 1,81 Prozent ins Minus auf 99,13 Euro ab. Am Morgen hatten sie bei 103,70 Euro noch einen weiteren Höchststand seit Ende 2015 erreicht und dabei 2023 mit 24 Prozent im Plus gelegen.

