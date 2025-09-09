DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,91 +0,7%Dow45.394 ±-0,0%Nas21.810 +0,5%Bitcoin95.694 +0,8%Euro1,1745 +0,2%Öl66,12 +0,7%Gold3.637 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

08.09.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

EZB und PBoC verlängern Devisen-Swap-Vereinbarung

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die People's Bank of China (PBoC) haben ihre Devisen-Swap-Vereinbarung um weitere drei Jahre verlängert. Wie die EZB mitteilte, soll mit der Vereinbarung einer "plötzlichen und vorübergehenden" Verknappung von Renminbi bei europäischen Banken vorgebeugt werden. Die Vereinbarung hat ein Volumen von 350 Milliarden Yuan beziehungsweise 45 Milliarden Euro. "Vereinbarungen zur Bereitstellung von Liquidität tragen zur globalen Finanzstabilität bei", teilte die EZB mit. Die Vereinbarung mit der PBoC stehe im Einklang mit dem hohen Volumen des bilateralen Handels und der Investitionen zwischen dem Euroraum und China.

+++ Konjunkturdaten

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Juli revidiert auf 107,13 von 107,55

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung

September 08, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)