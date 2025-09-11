DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,75 -0,4%Dow45.629 +0,3%Nas21.836 +0,2%Bitcoin94.855 -0,4%Euro1,1721 -0,3%Öl66,53 +0,4%Gold3.644 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

09.09.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Israel greift Hamas-Führungsspitze in Katar an

Israel hat am Dienstag einen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar durchgeführt und damit seinen Kampf gegen die Terrororganisation ausgeweitet. Der Angriff auf die Hamas auf dem Boden eines wichtigen US-Partners in der Region stellt eine Eskalation dar. Katar, das den Angriff verurteilte, beherbergt den wichtigsten Luftwaffenstützpunkt der USA in der Region sowie einen Großteil der politischen Führung der Hamas, und war bislang ein wichtiger Vermittler bei den seit zwei Jahren andauernden Gesprächen zur Beilegung des Krieges in Gaza.

Zahl der US-Beschäftigten im März niedriger als bisher angenommen

Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) nach einer Benchmark-Revision mitteilte, lag die Beschäftigtenzahl im März 2025 um 911.000 niedriger als bisher ausgewiesen. Analysten hatten eine Abwärtsrevision um 500.000 bis 700.00 prognostiziert. Die Revision erfolgt auf Basis der Daten des Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW). Dabei handelt es sich um Daten, die aus den Arbeitslosenversicherungsmeldungen der Arbeitgeber stammen und etwa 95 Prozent der Beschäftigten abdecken.

Nagel warnt vor Risiken der KI-Nutzung

Die Bundesbank setzt nach den Worten ihres Präsidenten Joachim Nagel Künstliche Intelligenz (KI) auch bei der Vorbereitung geldpolitischer Entscheidungen ein. Wie Nagel bei einer Konferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sagte, ist sie sich dabei des Risikos verzerrter Ergebnisse bewusst. "Wir machen uns diese Technologien zu eigen, aber wir müssen auch wachsam bleiben. KI ist nicht ohne Risiken", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Themen wie Datenschutz, Cybersicherheit und ethische Erwägungen müssten mit Sorgfalt behandelt werden. Folgende Fragen stellen sich dabei nach Nagels Aussage: "Wie stellen wir sicher, dass die Ergebnisse von KI-Systemen transparent und nachvollziehbar sind? Wie verhindern wir unbeabsichtigte Folgen, verzerrte Ergebnisse aufgrund des Trainings und der Herkunft von KI-Systemen oder die Entstehung neuer systemischer Schwachstellen?"

Mexiko Verbraucherpreise Aug +0,06% (PROG: +0,05%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Aug +0,22% (PROG: +0,20%) gg Vm

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Sep +6,6% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)