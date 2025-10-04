DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.292 +0,2%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
KW 40: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 40: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ICP-Anlage

Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

04.10.25 11:03 Uhr
Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
4,5173 USD -0,1412 USD -3,03%
Charts|News

Internet Computer wurde gestern vor 1 Jahr bei 8,019 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in ICP investiert hat, hat nun 124,70 Internet Computer im Depot. Die gehaltenen Internet Computer wären am 03.10.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 4,659 USD 580,90 USD wert gewesen. Das entspricht einer Abnahme von 41,91 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.09.2025 bei 4,073 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com