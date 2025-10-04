Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

ICP-Anlage

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer wurde gestern vor 1 Jahr bei 8,019 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in ICP investiert hat, hat nun 124,70 Internet Computer im Depot. Die gehaltenen Internet Computer wären am 03.10.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 4,659 USD 580,90 USD wert gewesen. Das entspricht einer Abnahme von 41,91 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.09.2025 bei 4,073 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net