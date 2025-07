Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zölle untergraben Status der USA als sicherer Hafen

Die Volatilität der Handelspolitik unter Präsident Donald Trump hat das Vertrauen in die US-Regierung geschmälert und den Status der Vermögenswerte des Landes als sicherer Hafen für globales Kapital untergraben, meinen die Ökonomen der Swiss Re. Zölle würden einen stagflationären Schock für die USA darstellen, da die globalen Lieferketten weniger effizient und die heimischen Industrien protektionistischer würden, schreiben sie in einem Bericht. "Die US-Verbraucher werden von der US-Zollpolitik am stärksten betroffen sein und ihre Ausgaben infolge der höheren Preise kürzen. Dies wiederum wird das US-Wachstum belasten, das hauptsächlich vom Konsum der privaten Haushalte abhängt", sagt Jerome Haegeli, Chefökonom der Swiss Re.

Fragmentierte Weltordnung führt zu Inflation und Goldrekorden

Eine Abkehr von der US-geführten Ordnung hin zu einer stärker fragmentierten Welt werde in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu anhaltender Inflation, höheren Zinssätzen, einem schwächeren US-Dollar, Rekordgoldpreisen und einer stärkeren Nachfrage nach sicheren Anlagen führen, meint Mansoor Mohi-uddin, Chef-Makrostratege der Privatbank Bank of Singapore. Die Kerninflation in den USA liege seit Beginn der Pandemie seit fünf Jahren über dem 2-Prozent-Ziel der US-Federal Reserve.

Fed-Protokoll für mehr Einblick in geldpolitischen Kurs erwartet

Das Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) wird veröffentlicht, und die Anleger erhoffen sich nach Einschätzung von Daniel Bergvall von SEB Research mehr Einblicke in die geldpolitische Argumentation der US-Notenbank. Die mittlere Prognose der Fed-Mitglieder im Juni habe immer noch zwei Zinssenkungen für den Rest des Jahres vorgesehen, aber mit einer schrumpfenden Mehrheit und einer wachsenden Minderheit, die an unveränderte Zinssätze im Jahr 2025 glaube, schreibt der Leiter der Wirtschaftsprognosen.

Kanadas Anleihenmarkt trotzt Zinssenkungen

Der Zinssenkungszyklus der Bank of Canada, der zu den aggressivsten in den Industrieländern gehört, hat verhaltene Auswirkungen auf den Anleihenmarkt. National Bank Financial (NBF) schreibt in einem Kommentar, dass die vorherigen drei Zinssenkungszyklen eine deutlichere Entlastung entlang der Zinsstrukturkurve gebracht hätten. Dies trage dazu bei, dass der Immobilienmarkt des Landes stagniere. Die Ökonomen des Unternehmens schätzen, dass die Hypothekenzinsen auf der Grundlage von Trends aus früheren Zinssenkungszyklen etwa 40 Basispunkte niedriger sein sollten als das derzeitige Niveau.

China steht weiterhin unter Deflationsdruck

China stehe trotz positiver Verbraucherpreisdaten vom Juni weiterhin unter Deflationsdruck, schreibt UOB-Ökonomin Ho Woei Chen in einem Kommentar. Die Verbraucherpreise des Landes seien im vergangenen Monat nach vier aufeinanderfolgenden Rückgängen leicht gestiegen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, die schwache Verbraucherstimmung sowie der zunehmende globale und nationale Wettbewerb würden jedoch weiterhin sowohl auf den Verbraucher- als auch auf den Erzeugerpreisen lasten, fügt sie hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 4. Juli +9,4% auf 281,6 (Vorwoche: 257,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 4. Juli +9,4% auf 180,9 (Vorwoche: 165,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 4. Juli +9,2% auf 829,3 (Vorwoche: 759,7)

