Morgan-Stanley-Tochter will Logistikunternehmen VTG komplett übernehmen - Aktie zieht an

Warwick biete den VTG -Aktionären je Aktie 53 Euro in bar, teilte die Tochter von Infrastrukturfonds der US-Investmentbank Morgan Stanley am Montag in Frankfurt mit. Damit wird das Unternehmen mit 1,5 Milliarden Euro bewertet.

Die Morgan-Stanley-Tochter selbst hält 29 Prozent am Hamburger Logistikunternehmen und hat sich bereits den 20-Prozent-Anteil des anderen Großaktionärs, der Kühne Holding AG, gesichert. Damit besitzt Warwick faktisch schon 49 Prozent. Als Folge des Deals mit Kühne musste Warwick nun ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Anteilsscheine der VTG Aktiengesellschaft machen.

An der Börse verteuerte sich die VTG-Aktie um 14,84 Prozent auf 55,3 Euro und lag damit deutlich über dem Niveau der Übernahmeofferte. Das Angebot der Morgan-Stanley-Tochter mache auf ihn einen angemessenen Eindruck, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie. Vor dem Hintergrund zumindest in Deutschland verbesserter Rahmenbedingungen und der ökologischen Herausforderungen im Straßenverkehr hält es der Experte aber für möglich, dass einige Investoren einen höheren Preis fordern könnten./mne/jsl/fba

HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Morgan Stanley, VTG, Gordon Bell / Shutterstock.com