Übernahmefantasie

Unter den Commerzbank-Anlegern kommt auch am Tag eins nach der wiederbelebten Übernahmefantasie keine Ruhe auf.

Die Spekulationen ranken sich weiter darum, ob es eine Offerte der UniCredit geben wird und wie die Commerzbank darauf reagiert.

Der Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan nahm das Geschehen jedenfalls zum Anlass, um die Aktie auf "Overweight" hochzustufen. Im vorbörslichen Handel legte der Kurs via Tradegate zeitweise nochmals um 3,19 Prozent auf 14,90 Euro zu nach dem Plus von knapp 17 Prozent am Mittwoch.

Abouhossein sieht den Vorstoß der Italiener in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar als Signal für ihren Übernahmewillen. Mit Blick auf den gesamten Sektor sei es der "Start eines M&A-Zyklus", es winke also eine Konsolidierung von Europas Bankenlandschaft.

Bei diesem Prozess sei die Commerzbank "klar im Spiel". Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg überprüft der Vorstand der Commerzbank seine Verteidigungsstrategie im Hinblick auf ein mögliches Übernahmeangebot, wobei Goldman Sachs als Berater fungieren soll.

