Dialog Semiconductor-Aktie stark: Dialog Semiconductor übertrifft Prognosen leicht

Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich vor allem dank eines einmaligen Lizenzgeschäfts mit dem Großkunden Apple um rund 63 Prozent auf 482 Millionen US-Dollar, wie der im MDAX notierte Konzern am Mittwoch in London mitteilte. Damit erzielte das Unternehmen mehr Erlös als zuvor im Bereich von 438 bis 478 Millionen Dollar angepeilt.

Der um Einmaleffekte bereinigte Umsatz stieg demnach um knapp 14 Prozent. Das operative Ergebnis lag bei 216 Millionen Dollar nach 26,2 Millionen vor einem Jahr. Um Einmal- und Sondereffekte bereinigt verdiente der Zulieferer von Smartphone-Herstellern 82 Millionen Dollar und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Zwischen April und Ende Juni habe man dank guter Umsatzentwicklung profitabler abgeschnitten als zuvor gedacht, hieß es.

Der starke Unterschied bei den bilanzierten Kennziffern und den bereinigten Werten geht zum Teil auf den Verkauf einer Sparte an den Großkunden Apple zurück. Anfang April hatte Dialog Semiconductor sein Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in weiten Teilen an den US-Konzern verkauft. Das Unternehmen will sich unabhängiger von dem iPhone-Hersteller machen, von dem im vergangenen Jahr rund drei Viertel aller Erlöse stammten.

Die Furcht vor einem Wegbrechen der Apple-Geschäfte war auch der Grund für den Absturz der Dialog-Aktie von Anfang 2017 bis Mitte des vergangenen Jahres. Inzwischen hat sich der Kurs wieder kräftig erholt. Seit dem Zwischentief Ende Juni 2018 zog der Kurs um fast 200 Prozent an. Die am Mittwoch vorgelegten Eckdaten basieren auf vorläufigen Berechnungen - am 30. Juli will Dialog das detaillierte Zahlenwerk vorlegen.

Nach überraschend guten Quartalszahlen von Dialog Semiconductor sind die Aktien am Mittwochmorgen im XETRA-Handel auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Sie legten zeitweise um 3,48 Prozent zu auf 38,41 Euro im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag - zuletzt waren die Titel Ende des Jahres 2017 so viel wert. Seit dem Zwischentief Ende Juni 2018 hat sich der Wert der Papiere in etwa verdreifacht. Aktuell verbuchen sie noch ein Plus von 2,59 Prozent auf 38,08 Euro.

"Wenn man berücksichtigt, dass das Unternehmen noch immer Apple mit Halbleitern beliefert, ist das eine gute Indikation für die Smartphone-Produktion", schrieb Analyst Mitch Steves von der Bank RBC. Das könne auch die Aktien anderer Apple-Zulieferer wie Western Digital und Micron Technology antreiben. Denn sie deuteten darauf hin, dass die Produktionskürzungen in der Lieferkette für Apple ein Ende gefunden haben könnten. Für Dialog Semiconductor seien die Zahlen eine eindeutig positive Nachricht.

