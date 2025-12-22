DAX24.273 -0,1%Est505.753 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 +3,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.519 +1,1%Euro1,1732 +0,1%Öl61,47 +1,5%Gold4.409 +1,6%
Ukrainischer Angriff auf Ölhafen von Taman

22.12.25 10:43 Uhr

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Durch ukrainische Drohnen sind nach russischen Angaben Hafenanlagen und zwei Schiffe an der Schwarzmeerküste Russlands beschädigt worden. Der Zivilschutz im südrussischen Gebiet Krasnodar berichtete von einem nächtlichen Angriff auf den Hafen Taman. Dieser wird zum Umschlag von Öl und Flüssigerdgas (LNG) genutzt.

Die Besatzung sei sicher von den Schiffen gebracht worden, hieß es in der Mitteilung auf Telegram. Die Verwaltung des Gebiets teilte vormittags mit, dass die Brände auf einem Tanker und einem Anleger gelöscht worden seien. Am Sonntagabend war mitgeteilt worden, dass abstürzende Drohnenteile eine Pipeline in der Nähe des Hafens getroffen hätten. Der Hafen Taman liegt nur wenige Kilometer von der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim entfernt.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion systematisch Anlagen der Ölindustrie Russlands an./fko/DP/nas