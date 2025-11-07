Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Ulta Beauty am Abend zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 513,35 USD.

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 513,35 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 515,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 509,42 USD. Bisher wurden heute 47.142 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 572,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 10,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 66,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,30 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

