Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 512,21 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 512,21 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 514,66 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 509,42 USD. Bisher wurden heute 7.793 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (572,11 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 39,67 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie.

