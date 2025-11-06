Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagabend mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 510,16 USD abwärts.

Um 20:06 Uhr fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 510,16 USD ab. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 509,42 USD nach. Mit einem Wert von 512,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 55.378 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 572,11 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 65,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das EPS belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

