DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Ulta Beauty im Fokus

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend mit Kursplus

08.09.25 20:24 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 522,77 USD zu.

Ulta Beauty Inc Registered Shs
437,70 EUR -4,80 EUR -1,08%
Um 20:02 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 522,77 USD. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 522,77 USD zu. Bei 518,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 90.805 Stück.

Bei einem Wert von 539,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 69,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,37 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen