Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 512,51 USD.

Die Aktie notierte um 19:57 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 512,51 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 508,73 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 509,63 USD. Zuletzt wechselten 58.932 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 539,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 65,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,37 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen