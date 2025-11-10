Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Ulta Beauty zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Ulta Beauty-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 517,98 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Ulta Beauty-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 517,98 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 525,05 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ulta Beauty-Aktie bis auf 516,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 523,33 USD. Zuletzt wechselten 10.655 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Bei 572,11 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 10,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 28.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen