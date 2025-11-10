DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.537 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl64,01 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Aktienentwicklung

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend gesucht

10.11.25 20:23 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend gesucht

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
446,80 EUR -1,50 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere um 20:08 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 525,05 USD. Mit einem Wert von 523,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 45.863 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 9,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 309,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,79 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,49 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen