Aktienkurs aktuell

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagabend mit Aufschlag

13.11.25 20:23 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagabend mit Aufschlag

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 539,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
461,30 EUR 11,50 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 539,49 USD. Die Ulta Beauty-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 543,16 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 537,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 61.222 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,05 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 42,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,30 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,49 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
