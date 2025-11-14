DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.949 +0,3%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1620 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Ulta Beauty im Blick

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Freitagabend schwächer

14.11.25 20:23 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Freitagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 530,52 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 530,52 USD. Die Ulta Beauty-Aktie gab in der Spitze bis auf 528,01 USD nach. Bei 530,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 50.802 Stück.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 572,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 7,84 Prozent Luft nach oben. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,75 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,30 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

