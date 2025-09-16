Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 527,24 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 527,24 USD zu. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 530,00 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 527,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.346 Ulta Beauty-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 539,00 USD. Mit einem Zuwachs von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,37 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

