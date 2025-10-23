Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag in Grün
Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 527,41 USD.
Um 15:50 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 527,41 USD. Bei 528,22 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 520,04 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 10.538 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 572,11 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,47 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 41,41 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,47 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
