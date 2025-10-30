DAX24.107 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.770 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1562 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Kursverlauf

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag gesucht

30.10.25 16:08 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag gesucht

30.10.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 509,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
433,20 EUR -11,10 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 509,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 509,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 506,07 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.339 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 572,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 12,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 64,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 24,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen