Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochabend billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 504,91 USD ab.

Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 504,91 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Ulta Beauty-Aktie bis auf 503,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 516,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 87.179 Ulta Beauty-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 572,11 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 11,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 63,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus.

Ulta Beauty gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen