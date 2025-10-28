Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend billiger

So entwickelt sich Ulta Beauty

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 521,79 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 521,79 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 516,88 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 521,04 USD. Bisher wurden heute 45.659 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 9,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 40,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es stand ein EPS von 5,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,30 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

