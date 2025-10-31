Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 515,14 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 515,14 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 516,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 509,01 USD. Bisher wurden heute 61.165 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 572,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,01 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen