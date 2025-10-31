DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktie im Blick

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend fester

31.10.25 20:23 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 515,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
439,70 EUR 6,50 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 515,14 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 516,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 509,01 USD. Bisher wurden heute 61.165 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 572,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,01 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen