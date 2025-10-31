Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 514,86 USD.

Das Papier von Ulta Beauty legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 514,86 USD. Bei 515,03 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 509,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 19.084 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 572,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,49 USD je Ulta Beauty-Aktie.

