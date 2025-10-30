Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagabend in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 509,06 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 509,06 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 518,55 USD an. Bei 506,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.232 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 12,38 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

