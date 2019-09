thyssenkrupp-Aktien steigen durch neue Aufzugssparten-Spekulation

Am Mittag kletterten die thyssenkrupp -Papiere noch um 1,40 Prozent auf 12,68 Euro, womit sie in ihrer neuen Indexheimat MDAX zu den größten Gewinnern zählten. Mit einer zeitweisen Annäherung an die 13-Euro-Marke hatten sie am Morgen den Kampf um die 200-Tage-Linie wieder aufgenommen. Diese verläuft derzeit bei 12,84 Euro und gilt als wichtiger langfristiger Chartindikator.

Börsianer legten bei der Aktie ihr Augenmerk auf einen Bericht der "Financial Times", wonach der Umbau des Industriekonzerns nach dem sich anbahnenden Aus für den Konzernchef Guido Kerkhoff unter neuer Führung beschleunigt werden könnte. In dem Bericht heißt es in Berufung auf Kreise, Martina Merz werde höchstwahrscheinlich einen Komplettverkauf der lukrativen Aufzugssparte vorantreiben, sobald sie das Ruder übernimmt. Der Konzern hat für diese eine ganze Reihe von Interessensbekundungen erhalten. Neben Kone sollen auch Finanzinvestoren die Hand gehoben haben. Am Markt werden 18 Milliarden Euro als möglicher Wert der Sparte genannt.

