Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands sinkt im November
05.02.26 08:14 Uhr
Werbung
DOW JONES--Der Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands hat im November abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Der vorläufig für Oktober gemeldete Umsatzrückgang von 0,4 Prozent wurde auf 0,6 Prozent revidiert. Für das vierte Quartal ergibt sich damit ein Rückgang von 0,9 Prozent.
Werbung
Werbung
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 02:14 ET (07:14 GMT)