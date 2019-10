Lyft-Aktie rutscht ins Minus: Lyft verbucht weiter Verluste

Aktien in diesem Artikel Lyft 38,14 EUR

Der Uber -Konkurrent Lyft hat im dritten Quartal starkes Wachstum verzeichnet, ist aber auch deutlich tiefer in die roten Zahlen geraten. Unterm Strich stand ein Verlust in Höhe von 463,5 Millionen Dollar (415,6 Mio Euro), wie der Fahrdienstvermittler am Mittwoch nach US-Börsenschluss im kalifornischen San Francisco mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte die Bilanz lediglich ein Minus von 249,2 Millionen Dollar ausgewiesen.

Lyft nimmt hohe Kosten in Kauf, um Fahrgäste im scharfen Wettbewerb mit Rivalen wie Uber durch Promo-Aktionen und Sonderangebote anzulocken. Das gelang zuletzt recht gut, die Erlöse schossen um 63 Prozent auf 955,6 Millionen Dollar in die Höhe. Der Finanzbericht fiel deutlich besser als von Experten erwartet aus, auch der Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr kam bei Anlegern gut an.

Die Lyft-Aktie stieg kurz nach dem Handelsstart bis auf 45,72 US-Dollar, drehte dann aber ins Minus und wies zum Handelsschluss einen Verlust von 6,05 Prozent bei 41,44 US-Dollar aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com