Shop Apotheke kehrt auf Wachstumskurs zurück - Aktie im Plus

Laut vorläufiger Zahlen wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7 Prozent auf knapp 288 Millionen Euro, wie das SDAX -Unternehmen am Dienstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Im dritten Quartal war der Umsatz noch minimal zurückgegangen. Zu Gewinn und Ausblick äußerte sich das Unternehmen zunächst nicht.

Den Angaben zufolge erzielte Shop Apotheke einen Jahresumsatz von 1,06 Milliarden Euro, ein Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit traf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten knapp. Shop Apotheke selbst hatte im Herbst die Umsatzprognose gesenkt und für 2021 rund 10 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. Im Jahresverlauf gewann Shop Apotheke zudem 1,6 Millionen aktive Kundinnen und Kunden hinzu, eine halbe Million davon entfiel auf das vierte Quartal.

Das umsatzstärkste Segment DACH, das das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst, wuchs 2021 auf 847 Millionen Euro. Das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Kräftiger gestiegen ist der Umsatz im kleineren Segment International, in dem die Länder Frankreich, Belgien, Italien und die Niederlande gebündelt sind. Hier stieg der Umsatz 2021 um knapp 40 Prozent auf 213 Millionen Euro.

Shop Apotheke kämpfte im vergangenen Jahr zeitweise mit Engpässen in der Logistik und musste deshalb seine Aufträge herunterfahren. Im November senkte das Unternehmen deshalb seine Jahresprognose und stellte ein negatives operatives Ergebnis in Aussicht. Wie andere Online-Arzneimittelhändler geriet Shop Apotheke Ende des Jahres unter Druck, nachdem das Bundesgesundheitsministerium die flächendeckende Einführung des E-Rezepts verschoben hatte. Ursprünglich war diese für den Jahreswechsel vorgesehen.

Seither brach der Aktienkurs von Shop Apotheke um rund ein Viertel ein. Das Problem der Aktie sei ein "Nachrichten-Vakuum" zu Deadlines und weiteren Angaben zur Einführung des E-Rezepts, schrieb Analyst Alexander Thiel vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Erste Hinweise deuteten auf ein neues Startdatum am 1. Juli hin.

Die vollständigen Zahlen für 2021 will Shop Apotheke am 2. März veröffentlichen.

An der Börse legte die Aktie der Shop Apotheke am Dienstag im frühen HAndel in der Spitze um 2,5 Prozent auf 104,20 Euro zu, gab ihre Gewinne zwischenzeitlich wieder ab und drehte dann wieder klar zurück ins Plus. Aktuell notierte das Papier rund 1,67 Prozent höher bei 103,40 Euro. Laut einem Händler erfüllte der Umsatz die Erwartungen zwar nicht ganz. Positiv sei aber die Aussage, dass in Deutschland erste E-Rezepte abgewickelt wurden.

