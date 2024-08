Umsatzrekord

TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2023/24 einen Umsatzrekord und ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten EBIT verzeichnet.

Werte in diesem Artikel

Die Prognose bestätigte der Reisekonzern, der seit Ende Juni wieder im MDAX notiert ist. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 9 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte überproportional um 37 Prozent auf 232 Millionen Euro. Analysten hatten laut Konsensprognose einen Umsatz von 5,77 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 208 Millionen erwartet.

Für den aktuellen Reisesommer verzeichnete TUI ein Buchungsplus von 6 Prozent. Die Durchschnittspreise lagen im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent höher. Für den aktuellen Sommer sind 88 Prozent der Kapazitäten bereits verkauft. Für den britischen Markt beträgt das Buchungsplus aktuell 5 Prozent, bei TUI Deutschland 10 Prozent. Der Saisonstart für den Winter 24/25 verläuft den weiteren Angaben zufolge vielversprechend.

"Zum achten Mal in Folge weisen wir ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten EBIT aus. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld zeigt dies auch die Stärke und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Wir wachsen profitabel. Damit liefern wir, was wir angekündigt haben", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel laut der Mitteilung.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 strebt TUI weiterhin ein Wachstum des bereinigten EBIT um mindestens 25 Prozent und ein Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent an.

TUI profitiert weiter von Reiselust - Aktie vorbörslich gefragt

Die Reiselust der Kunden liefert TUI weiterhin Rückenwind. Das Hotelgeschäft mit Marken wie Riu, TUI Blue und Robinson legte zuletzt deutlich zu und Kreuzfahrten blieben gefragt, was auch höhere Preise erlaubte. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 9,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wie der TUI am Mittwoch mitteilte. Als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern blieben davon 231,9 Millionen Euro übrig und damit knapp 37 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet und sprach selbst von einem Rekordquartal. Für die Aktien zeichneten sich am Morgen deutliche Kursgewinne ab. Im vorbörslichen Tradegate-Handel geht es zeitweise um 4,86 Prozent aufwärts auf 6,00 Euro.

Unter dem Strich entfiel im abgelaufenen Geschäftsquartal auf die Anteilseigner ein Überschuss von 52,4 Millionen Euro - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Die Jahresziele bestätigte die Unternehmensführung. Der Umsatz soll demnach um mindestens zehn Prozent steigen, der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sogar um mindestens 25 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)/HANNOVER/LONDON (dpa-AFX)