QUALCOMM-Aktie hebt vorbörslich ab: 5G-Mobilfunk treibt QUALCOMM-Geschäft an

Im vergangenen Quartal steigerte die US-Firma QUALCOMM den Umsatz im Jahresvergleich um gut 73 Prozent auf 8,35 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang in dem Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal von 506 Millionen auf knapp drei Milliarden Dollar hoch, wie QUALCOMM nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.

QUALCOMM ist unter anderem der wichtigste Anbieter von 5G-Funkmodems und konnte sich unter anderem einen Platz in Apples neuen iPhones

sichern, obwohl die Firmen lange in einen Patentstreit verwickelt waren. Für das laufende Quartal rechnet QUALCOMM mit einem Umsatz zwischen 7,8 und 8,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 7,15 Milliarden Dollar gerechnet.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für QUALCOMM nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 135 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe trotz zuletzt gestiegener Markterwartungen außerordentlich stark abgeschnitten, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während das Unternehmen in den letzten zehn Jahren eine Menge durchgemacht habe, scheinen nun die langen, mühsamen Kämpfe von Qualcomm endlich ein Ende gefunden zu haben. Jetzt könnten die Anleger wesentlich besser den großen Traum vom bevorstehenden 5G-Zyklus träumen.

Die Börse honorierte die Zahlen mit einem vorbörslichen Plus von zwischenzeitlich 14,14 Prozent auf 147,20 Dollar für die an der NASDAQ notierte QUALCOMM-Aktie.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 06:47 / UTC

SAN DIEGO (dpa-AFX)