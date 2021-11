Twitter-Aktie nimmt Handel wieder auf - und gibt Gewinne ab: Twitter-Chef Dorsey gibt Rücktritt bekannt

Aktien in diesem Artikel Square 188,24 EUR

Wie das Unternehmen am Montagnachmittag bestätigte tritt Twitter -CEO Jack Dorsey mit sofortiger Wirkung von seinem Chefposten zurück. Beerben wird ihn der bisherige CTO Parag Agrawal. Zuvor hatte CNBC unter Berufung auf Insider über den anstehenden Rücktritt berichtet.

Die Twitter-Aktie notierte im NYSE-Handel in einer ersten Reaktion auf die CNBC-Meldung bereits zeitweise 10,79 Prozent höher bei 52,15 US-Dollar. Im weiteren Verlauf wurde das Papier jedoch in Ankündigung einer Unternehmensmeldung vom Handel ausgesetzt - bei einem Plus von 3,42 Prozent auf 48,68 US-Dollar. Im Anschluss an die Unternehmensbestätigung ging der Handel der Papiere zunächst klar im Plus weiter, bis Anleger Gewinne mitnahmen. Aktuell notiert die Twitter-Aktie an der NYSE 0,67 Prozent im Minus bei 46,76 US-Dollar.

Auch Square-Aktie auf Achterbahnfahrt

Dorsey führt aktuell noch das Mobile-Payment-Unternehmen Square. Zuletzt hatte sich der Unternehmer mit Kritik des Hedgefonds-Milliardärs Paul Singer konfrontiert gesehen, der infrage stellte, ob Dorsey beide Unternehmen führen sollte. Die Square-Aktie notierte an der NYSE zunächst im Plus, bis auch hier vermehrt Gewinnmitnahmen einsetzten - die Papiere werden nun 0,17 Prozent tiefer bei 211,72 US-Dollar gehandelt.

Jack Dorseys Zeit bei Twitter und Anfänge von Square

Dorsey stand zuletzt seit 2015 an der Twitter-Spitze. Er gilt als Erfinder des Kurznachrichtendienstes: Dorsey hatte 2006 den allerersten Tweet abgesetzt. Er führte die Firma in der Anfangszeit von Mai 2007 bis Oktober 2008. Danach gründete er den Bezahldienst Square und trat bei Twitter kürzer. Seit der Rückkehr an die Twitter-Spitze führte er beide Unternehmen gleichzeitig - eine Doppelbelastung, die bei einigen Investoren Bedenken auslöste. Dorsey musste geschäftlichen Zielmarken zustimmen, um sie zu besänftigen.

Unter seiner Führung gelang es Twitter, weitgehend aus den langjährigen roten Zahlen herauszukommen - auch wenn zuletzt eine Vergleichszahlung nach einer Investorenklage wieder für einen hohen Verlust sorgte. Zugleich kommt Twitter mit seinem Geschäftsmodell, bei dem Werbekunden für Geld Tweets in die Timeline der Nutzer bringen können, nicht annähernd an die Anzeigenerlöse von Metas Facebook heran.

Im US-Wahlkampf 2020 und der Pandemie ergriff Twitter unter Dorsey eine harte Position gegen Falschinformationen über Impfstoffe und Donald Trumps Behauptungen, der Sieg im Rennen ums Weiße Haus sei ihm durch Betrug gestohlen worden. Dorsey wurde deswegen von den Republikanern in Anhörungen im US-Kongress angegriffen.

Twitter-Aktie hinkt Konkurrenz hinterher

Twitter hinkt schon eine Weile dem breiten Markt hinterher. Während die Twitter-Aktien in der Amtszeit von Dorsey um 79 Prozent stiegen, kommt der Techwerte-Index NASDAQ 100 in der gleichen Zeit auf ein Plus von 276 Prozent und der S&P 500 auf einen Gewinn von fast 150 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg vorrechnet.

An der Börse bringt es Twitter aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 40 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu anderen bekannten Techkonzernen ist das recht wenig.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com, John Chiala/CNBC/NBCU/Photo Bank via Getty Images