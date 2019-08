Apple wird in Zukunft mit nachhaltig geschürftem Gold produzieren

• Apples Zusammenarbeit mit Salmon Gold steht für Nachhaltigkeit• Umweltschutz gewinnt an Signifikanz• Apple plant langfristig nachhaltig zu produzieren

Apple setzt auf Nachhaltigkeit

Der Abbau von seltenen Rohstoffen steht meistens im Kontrast zu Nachhaltigkeit. Deswegen denkt der Tech-Konzern Apple um und versucht künftig das zur Produktion benötigte Gold aus nachhaltigen Quellen zu beziehen.

Wie Umweltschutz trotz Goldabbau funktionieren soll, demonstrieren Goldsucher in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen RESOLVE, das 2017 die Salmon Gold Partnerschaft einführte.

Schadensbegrenzung rund um den Yukon River

Durch jahrhundertelange Goldsuche und Abbaumaßnahmen in den Flüssen von Alaska sind bleibende Schäden in der Landschaft hinterlassen worden. Der Lebensraum der dort heimischen Lachse wurde signifikant beschnitten, wodurch diese nun als bedrohte Art gelten. Deshalb hat es sich die Salmon Gold Partnerschaft in Zusammenarbeit mit Umweltschützern, Regierungsbehörden und den Goldminenarbeitern zur Aufgabe gemacht, entstandene Verschmutzungen und strukturelle Beschädigungen der Umwelt im Nachgang zu beseitigen. Stephen D’Esposito, der CEO von RESOLVE äußerte in einem Presse-Statement, "Salmon Gold wirkt wie ein Friedensabkommen zwischen Bergbau und Lebensraum der Lachse", die Partnerschaft "sorgt dafür, dass alle drei Parteien zusammenarbeiten können: die Renaturierungsgemeinschaft, First Nations und die Bergbauindustrie".

Auf diese Weise sollen Goldwäscher bei der Wiederherstellung der Landschaft rund um den Yukon River staatlich unterstützt werden.

Apple wird umweltfreundlich

Da Apple in Vergangenheit für die Verwendung von Konfliktmaterialien häufig kritisiert wurde, betonte der Konzern in einer öffentlichen Mitteilung, dass er Ressourcen künftig von nachhaltigen Quellen beziehen werde, welche sich in der Pflicht sehen "das Land, auf dem sie arbeiten, nach Beendigung des Abbaus wiederherzustellen".

Mittels Blockchain-Technologie möchte Apple den Weg des Goldes von der Schürfung bis zur Veredelung nachverfolgen können. Seit 2017, als Apple die Käufe von Konfliktmaterialien stoppte, veröffentlicht der Konzern eine Übersicht mit allen Zulieferern und Minen, um für Transparenz bezüglich verwendeter Ressourcen zu sorgen. Apple arbeitet zusätzlich an Lösungen, um langfristig ausschließlich mit erneuerbaren Materialien und recycelten Rohstoffen zu arbeiten

Dennoch ist fraglich, ob das Projekt Salmon Gold als alleinige Goldquelle für das Unternehmen mittelfristig ausreicht, Apple kommentierte lediglich, dass nur "kleine Mengen" des Rohstoffes verarbeitet würden. Somit lässt sich der Grad der Nachhaltigkeit, mit welchem Apple aktuell schon produziert, nicht präzise bestimmen.

