Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Mittwochabend fester

Kurs der Under Armour

Die Aktie von Under Armour zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,93 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,93 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 4,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 675.650 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 141,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,73 USD ab. Abschläge von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,14 Mrd. USD.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,055 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht