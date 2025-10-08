DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.028 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,15 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Kurs der Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Mittwochabend fester

08.10.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Under Armour zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,93 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,20 EUR 0,02 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,93 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 4,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 675.650 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 141,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,73 USD ab. Abschläge von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,14 Mrd. USD.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,055 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

