Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,88 USD.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,88 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 136.572 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Mit einem Zuwachs von 143,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,73 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 3,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 08.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 1,14 Mrd. USD, gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,94 Prozent präsentiert.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,055 USD in den Büchern stehen haben wird.

