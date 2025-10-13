DAX24.361 +0,5%Est505.559 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Kursentwicklung im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zieht am Nachmittag an

13.10.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 4,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,19 EUR 0,08 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 4,85 USD. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 4,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 192.294 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 145,30 Prozent. Am 10.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,72 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 2,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.02.2026 gerechnet.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,056 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen