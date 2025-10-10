DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.253 -2,0%Top 10 Crypto15,67 -5,3%Nas22.320 -3,1%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1611 +0,4%Öl62,74 -3,8%Gold4.007 +0,8%
Aktie im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagabend mit Verlusten

10.10.25 20:25 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,80 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,11 EUR -0,09 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,80 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Under Armour-Aktie bis auf 4,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 941.775 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,60 Prozent. Bei 4,72 USD fiel das Papier am 10.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,055 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

