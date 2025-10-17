Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Under Armour am Nachmittag zu

Kurs der Under Armour

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,78 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 108.510 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,90 Prozent. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 1,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,50 USD an.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Under Armour am 06.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,055 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren