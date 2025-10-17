Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,78 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,82 USD zu. Bei 4,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 593.360 Under Armour-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 59,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,72 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 1,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Under Armour-Aktie wird bei 6,50 USD angegeben.

Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,055 USD in den Büchern stehen haben wird.

