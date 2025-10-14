Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,80 USD.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,80 USD. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,76 USD. Mit einem Wert von 4,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 90.651 Under Armour-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 59,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,72 USD am 11.10.2025. Abschläge von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,056 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

