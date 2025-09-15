Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Under Armour-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,87 USD.

Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 4,85 USD. Bei 4,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.810 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 59,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 4,77 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,14 Mrd. USD, gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,94 Prozent präsentiert.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,068 USD je Aktie aus.

