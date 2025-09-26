Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 5,01 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,01 USD. Bei 5,04 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 802.733 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 137,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,73 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 5,59 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie.

Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,056 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

