Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Under Armour-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,98 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 5,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 204.340 Under Armour-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 58,14 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Mit Abgaben von 5,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 1,14 Mrd. USD, gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,94 Prozent präsentiert.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,056 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

