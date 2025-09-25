Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour legt am Nachmittag zu

Under Armour im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 4,98 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 4,98 USD zu. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 5,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,79 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 691.167 Stück gehandelt.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 138,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,73 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 5,03 Prozent wieder erreichen.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 08.08.2025 vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,056 USD in den Büchern stehen haben wird.

